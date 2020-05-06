شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعية: استقرار أسعار الفول بالأسواق بالأسبوع الثانى من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفول استقرارًا مع وذلك خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك وذلك لتوافر كميات من المعروض منها داخل الأسواق.

وقال عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الفول بالأسواق تشهد استقرارًا منذ بداية شهر رمضان وذلك لتوفر كميات كبيرة من الفول سواء المستورد او المحلى.

وأضاف فرج في تصريحات لـ"الخليج 365" أن سعر الفول البلدى والذى يمثل 15% من اجمالى المعروض بالأسواق يتراوح سعره بين 18 – 21 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعر الفول المستورد بين 12 – 16 ألف جنيه للطن وذلك وفقًا لأسعار الجملة موضحًا أن السعر للمستهلك يضاف إلى سعر الكيلو من 3 - 4 جنيهات وذلك بالنسبة للفول السايب بينما يضاف 8 -10 جنيهات فى الكيلو بالنسبة للفول المعبأ.

Advertisements

جدير بالذكر أن الواردات من الفول العريض والفول الصغير لغير البذار بلغت، نحو 14 مليونًا و810 آلاف دولار، توازى 236 مليونًا و960 ألف جنيه "16 جنيهًا متوسط سعر الدولار"، وذلك فى شهر يناير الماضي، مقابل 27 مليون و667 ألف دولار، توازى "442 مليون و672 ألف جنيه، بتراجع بلغ 12 مليونًا و857 ألف دولار" 205 ملايين و712 ألف" فى الشهر المماثل من العام الماضى 2019.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الفول العريض والفول الصغير اليابس بلغت قيمتها 13 مليونا و850 ألف دولار "221 مليون و600 ألف جنيه" فى يناير الماضي، مقابل 27 مليون و382 ألف دولار" 438 مليون و112 ألف جنيه" فى الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 13 مليونا و532 ألف دولار "216 مليونا و512 ألف جنيه".

وسجلت الواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي، نحو 5 مليارات و32 مليون دولار مقابل 6 مليارات و52 مليون دولار فى نفس الشهر من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

وتضم قائمة الواردات التى انخفضت قيمتها نحو 9 سلع خلال شهر يناير الماضى، ومن أبرز هذه الواردات منتجات البترول وسجلت 348 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34%، يليها الواردات من مواد أولية من حديد وصلب وبلغت وارداتها 260 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها 28.9%.