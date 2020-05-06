شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب جعلت حملة اورنچ مصر "سُنّة الحياة" بصوت حسين الجسمى من أهم إعلانات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية شهر رمضان الكريم تتسابق الشركات من أجل تقديم إعلانات متميزة خلال الشهر الكريم، إلا أن شهر رمضان هذا العام له طبيعة خاصة بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم وتأثير ذلك علي مصر ، وهو ما أدي إلي حالة من التباعد الإجتماعي لم تكن بين المصريين من قبل وخاصة في شهر رمضان الذي يعتبر شهر اللمة، لذلك استطاعن حملة اورنچ مصر "سُنّة الحياة" التي قدمت بصوت حسين الجسمي أن تحتل مكانة متميزة بين جمهور رمضان المتابع للتلفزيون حيث اصبحت الأغنية لزمة علي لسان الجمهور وهو ما اثبتته رواد مواقع السوشيال ميديا ممن تفاعلوا مع الأغنية حيث حصل الإعلان على اكتر من 30 مليون مشاهدة على يوتيوب في أول 10 أيام من رمضان، و جاءت الأغنية في "الترند رقم 1" على أنغامي لمدة أسبوع على التوالي، وكذلك حصل علي أعلى نسبة مشاركة اكثر من 140 ألف مرة على فيسبوك وإليكم ١٠ اسباب جعلت من الإعلان الأهم في مصر .

1- الاعتماد على شخصيات من الواقع مرتبطة بحياة المصريين في ظل الأجواء الاستثنائية الحالية لتجسد مواقفهم الحياتية مع مراعاه للظروف الحالية اقتصادياً ونفسياً، وآثرت توجيه الإنفاق إلى حملات متعددة ترتبط بالمسؤولية المجتمعية التي اعتاد المصريون أن تضعها اورنچ مصر في مقدمة أولوياتها.

2- تضم الحملة بعض مظاهر التباعد الاجتماعي ويوفر دعم نفسي للمصريين ويبث الأمل في ما يتطلع له المصريون وهو لم الشمل قريباً إن شاء الله وحتى ذلك الحين

3- استعانت اورنچ مصر بالنجم الكبير حسين الجسمي المعروف عنه حبه الكبير لمصر حيث ارتبط بعلاقة خاصة مع الشعب المصري بصوته الدافئ والمُبهج والممتلئ بالحياة الذي كان دوماً حاضراً في أفراح المصريين وفي وقت الشدة، ليستمر صوتاً يبث الأمل في نفوس المصريين.

4- نال أداء الجسمي إشادة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبروا عن إعجابهم بفكرة الإعلان والهدف منه وحالة الدفء التي تسري في المشاهد والمستمع صوت حسين الجسمي يثير الشجن والأمل لدى المصريين في أجواء رمضانية مختلفة.

5-الاعتماد علي ناس عادية جعل الحملة قريبة لقلوب الناس خاصة وأن آغلب الإعلانات تستعين بالنجوم و فنانين و كل سنة تتنافس الشركات بعضها في إنهم يستعينوا بأهم النجوم سواء المصريين أو العالميين .

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6- اختيار وجوه عادية للظهور بالحملة جاء في صالح فكرة إعلان Orange فالجمهور تعلق بمن يشبهونهم علي الشاشة ممن تجمعهم ببعض نفس تفاصيل حياتهم ويومهم حيث نجح إن يرجعهم لذكريات جميلة عاشوها في حياتهم مع ناس قريبين منهم برغم المسافات الطويلة اللي بعدتهم.

7- ضم إعلان اورنچ لحظات إنسانية حقيقية وصادقة من غير أي افتعال أو تمثيل وأجواء مبهجة خلال دقيقتين و26 ثانية.

8- إختارالإعلان إنه يلعب على "الجانب العاطفي للمشاهد" حيث نري الأم اللي اشتاقت لإبنها في الغربة وتتطمن عليه والجد الذي يشارك حفيدته لحظة وقوع سنتها بمنتهى الفرحة والسعادة من خلال كاميرا موبايله والزوجة التي افتقدت زوجها وفرحة الأصدقاء بمقابلتهم بعد غياب سنين طويلة.

9- اسم الأغنية "سُنّة الحياة" ليها دلالة قوية فالإعلان يأكد على فكرة إنه بسبب ظروف الحياة الصعبة والتغييرات التي نعيشها والتفكير في المستقبل اصبح به جرأه أكتر في اتخاذ قرار السفر للخارج و الغربة بعيد عن الأهل والوطن من أجل العمل وإنها اصبحت سنة الحياة خصوصاً بعد ما سهلت علينا التكنولوجيا وشبكات الاتصالات الحديثة والانترنت التواصل مع الأهل والأصدقاء فعائق المسافة لم يعد موجود من الأساس.

10- كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر وغناها حسين الجسمي بصوته الحنون مبهجة وخفيفة وقادرة إن تعلق بسهولة في الإذهان و كان لها دور ملحوظ في توصيل الرسالة وتحقيق هدف الإعلان خاصة مع تميز اللحن والتوزيع.