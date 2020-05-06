شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: استقرار أسعار الدواجن للأسبوع الثانى في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن داخل الأسواق مستقرة، مشيرة الى أن الأسعار منذ الأسبوع الثانى من رمضان تتراوح بين 28 – 29 جنيهًا للكيلو من المزرعة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 28جنيهًا للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-34جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

Advertisements

وأضاف السيد لـ"الخليج 365" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 33 جنيهًا وتباع فى محلات التجزئة بين 38-40جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيهًا، فيما سجلت سعر كرتونة البيض 34جنيها وتباع للمستهلك 38- 40جنيهًا.

جدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويًا، لافتًا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

و أوضحت ، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويًا بواقع 130 بيضة للفرد سنويًا وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.