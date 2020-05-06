شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأمريكية: خطة لمساعدة الشركات لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ، أنها تعمل على تنظيم جميع مواردها لمساعدة الشركات على البقاء على قيد الحياة والحفاظ على تدفق رواتبهم إلى العمال والأسر الأمريكية ؛مع تعبئة مجتمع الأعمال لمكافحة الوباء ؛ ومساعدة الشركات على الاستعداد لإعادة فتح الاقتصاد بشكل آمن وناجح ومستدام.

أضافت الغرفة فى بيان على موقعها الالكترونى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة الاقتصاد يواجه أزمة غير مسبوقة ، لافتة إنها تعمل على عدم تعرض الشركات للإفلاس نتيجة للفيروس التاجي.

وأعلنت الغرفة على موقعها الرسمى ، العديد من الإجراءات والارشادات للشركات لتلافى آثار جائحة كورونا ، بما في ذلك أدلة المساعدة المالية ، ونصائح العمل عن بعد ، وأفضل الممارسات ، والروابط إلى الندوات عبر الإنترنت والبلدات ،إضافة إلى دليل قروض الطوارئ للشركات الصغيرة (PPP).

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وأوضحت الغرفة أن قانون CARES 350 ،خصص مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على إبقاء العاملين من خلال مبادرة أطلق عليها "برنامج حماية الراتب (PPP)" ، وتوفر 100٪ قروضًا مضمونة اتحاديًا يمكن إعفاؤها إذا حافظ المقترضون على كشوف الرواتب أو استعادتها.

واشارت ان القانون وسع برنامج SBA الطويل الأمد لقروض الإصابات الاقتصادية (EIDL) ، والذي يتضمن برامج قروض إضافية ، بجانب تعويض البطالة عن الدخل المفقود.

ومن بينها الاجراءات التى اتخذتها الغرفة فإنها تنظم أسبوعيا لقاءات عن بعد، لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة في المساعدات المالية وبرامج الدعم والإجابة على الأسئلة الشائعة.