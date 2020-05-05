شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لسهم "أمازون" عقب استقالة نائب رئيس الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "امازون دوت كوم" في ختام جلسة اليوم الثلاثاء عقب إعلان نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجارة الإلكترونية "تيم براي" من منصبه.



وأكد "براي" بأن يوم الجمعة الماضي كان الأخير بالنسبة له في "أمازون" اعتراضا على تسريح عدد من الموظفين من الشركة.



وذكر "براي" بأن كل ما اقترفه الموظفون الذين تم تسريحهم من الشركة هو التعبير عن قلقهم ومخاوفهم من طريقة تعامل "أمازون دوت كوم" مع أزمة فيروس "كورونا".

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وأشار إلى أن الموظفين المبعدين من الشركة أكدوا على قلقهم من إصابات بالفيروس التاجي داخل مستودعات ومراكز التوزيع التابعة لـ"أمازون".



وتجدر الإشارة إلى أن "أمازون" أعلنت في الأسبوع الماضي عن ننتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول والتي سجلت نتائج إيجابية أعلى من توقعات المحللين، لكنها تتوقع تسجيل خسائر تشغيلية في الربع الثاني بسبب أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بأقل من 0.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 2317.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 2351 دولارا وأقل سعر عند 2307.1 دولار.