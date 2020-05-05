شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخالف الذهب وتغلق على ارتفاع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مخالفة الذهب الذي أغلق على انخفاض وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وصرح أعضاء بمجلس الاحتياطي الاتحادي بأنهم يتوقعون ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة حاليا إلى أكثر من 20% كما يتوقعون تأثثر الاقتصاد بآثار فيروس كورونا على المدى الطويل.

Advertisements



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت تسجيل الميزان التجاري الأمريكي عجزا بنحو 44.4 مليار دولار في أبريل/نيسان فيما انكمش القطاع الخدمي في البلاد بأكبر وتيرة على مدار أكثر من عشر سنوات خلال الشهر الماضي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.7 نقطة، وسجل مؤشر العملة الأمريكية أعلى مستوى اليوم عند 99.9 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 99.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.1% أو ما يعادل 31.4 سنت وأغلقت عند 15.11 دولار للأوقية، وسجل المعدن اعلى سعر عند 15.20 دولار وأقل سعر عند 14.76 دولار.