شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي مع تركيز المستثمرين وإقبالهم على أسواق الأسهم في ظل التفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصادات.



ويتابع المستثمرون عن كثب إجراءات العديد من الدول في أوروبا والولايات المتحدة لإعادة فتح اقتصاداتها.



وبدات بعض الحكومات بالسماح بعمل بعض المتاجر والمطاعم والمتنزهات والحدائق خاصة في أوروبا مع الاحتفاظ بإرشادات التباعد الاجتماعي وعدم وجود أي تجمعات.

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وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في المملكة المتحدة إلى 13.4 نقطة خلال أبريل/نيسان، بينما توقع محللون القراءة 12.3 نقطة.



هذا، ولا يزال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووزير خارجيته "مايك بومبيو" يؤمنان بنظرية المؤامرة في تسرب فيروس "كورونا" من أحد المعامل الصينية.



وأكد "ترامب" على أن الحكومة الصينية لا تريد الاعتراف مطلقا بهذا الخطأ الفادح لكي لا تشعر بالحرج أمام المجتمع الدولي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش عند 1.2437، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2438 وأقل سعر عند 1.2433.