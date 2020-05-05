شكرا لقرائتكم خبر عن البواني للمياه والطاقة تفوز ضمن تحالف ثلاثي بمشروع لتحلية المياه بقيمة 2.44 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع تحالف ثلاثي بقيادة شركة أكواباور، يضم شركة البواني للمياه والطاقة، ومؤسسة الخليج للاستثمار مؤخرا اتفاقية تنفيذ مشروع الجبيل 3 (أ) لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي مع الشركة السعودية لشراكات المياه.

وحسب بيان لشركة البواني اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تبلغ فيمة الاتفاقية الموقعة 2.44 مليار ريال سعودي (650 مليون دولار) وبسعة إنتاجية تصل إلى 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

وتنص الاتفاقية التي تمتد لمدة 25 سنة على أن يتولى خلالها التحالف الثلاثي الذي تقوده شركة أكوا باور تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة الجبيل 3(أ)، إضافةً إلى مرافق تخزين المياه الصالحة للشرب، والمرافق الكهربائية والهيدروليكية الخاصة بالمشروع.

وأعرب، المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة، وتساهم في زيادة إمدادات المياه المحلاة، التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030 كأحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، واعتبرته أساسيا لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي، والتصدي لجميع التحديات المستقبلية، وضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة.

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وأوضح، أن المشروع يعد من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة، وسيصنع تحولاً في صناعة تحلية المياه في الوقت الذي نحتاج فيه للمزيد من الحلول الذكية والمبتكرة لتنويع مصادر المياه في المملكة، إضافة إلى سد الحاجة المستقبلية المتوقعة، مبينًا أن هذا المشروع هو ترجمة فعلية لرؤية المملكة 2030، التي تضع الأولوية للابتكار وتقديم الحلول للمشكلات الحالية والمستقبلية و تفعل دور القطاع الخاص و التعاون المشترك لخدمة الاقتصاد الوطني، والتنمية المحلية.

وأشار، الشواف إلى أن التحالف الثلاثي الذي تقوده أكواباور، ويضم البواني للمياه والطاقة، والخليج للاستثمار، هو تحالف استراتيجي، تكاملي طويل الاجل يستهدف تعزيز التنمية المستدامة، ودعم نمو القطاع الحكومي عبر إطلاق الإمكانات، والقدرات الفنية، والخبرات التراكمية، واستقطاب الاستثمارات المحلية المباشرة في إنتاج المياه المحلاة، ومواكبة التوجهات والاستراتيجيات والخطط التنموية الحكومية.

الجدير بالذكر أن شركة البواني للمياه والطاقة هي إحدى شركات “البواني المحدودة” التي تأسست منذ نحو اربعة عقود، وهي تعد الآن واحدة من كبريات شركات البناء والمقاولات في المملكة ومنطقتي الخليج والشرق الاوسط.

ويقع مكتبها الرئيس في الرياض ، ولها مكاتب في كل من أبو ظبي ، ودبي ، ولندن وتضم عددا من الشركات و الأقسام في مجالات عديدة منها الإنشاءات والمياه، والطاقة، والاستثمار في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات، والصناعات الخفيفة، والصيانة، وتقنية المعلومات وغيرها من الشراكات مع العديد من الشركات العالمية وهو ما يعزز التنوع الاستثماري الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وكانت شركة البواني المحدودة ، قد وقعت، مع شركة الاتصالات السعودية (STC) مؤخرا عقد إنشاء المرحلة الثانية من مركز المعلومات التابع لشركة الاتصالات السعودية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "جايتكس دبي 2019".