شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تغلق على انخفاض بعد جلستين من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب جلستين من المكاسب حيث تعرض المعدن النفيس لضغوط بسبب ارتفاع العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



ولم ينجح المعدن الأصفر في الاستفادة من بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة صدرت اليوم لتشير إلى مزيد من الأضرار بسبب أزمة فيروس "كورونا".

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وسجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا بنحو 44.4 مليار دولار في الشهر الماضي، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة أكبر وتيرة انكماش شهرية منذ عام 2009.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.7 نقطة، وسجل مؤشر العملة الأمريكية أعلى مستوى اليوم عند 99.9 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 99.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% إلى 1710.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1715.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1695.4 دولار.