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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مدعوماً بإجرءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل إجراءات إعادة فتح الاقتصاد وإعلان المزيد من الولايات ومختلف القطاعات عن خطط لاستئناف انشطتهم التجارية.
وكانت العملة الأمريكية قد تلقت دعما كملاذ آمن بعد تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بأن الصين ربما تشعر بالحرج ولا تريد الاعتراف بان فيروس كورونا تسرب من أحد معاملها.
وعارض كببير المستشاري الصحيين في البيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" هذه التصريحات مشيرا إلى أن أنه لا يرى مسؤولية الصين عن ذلك.
وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن الميزان التجاري الأمريكي سجل عجزا بنحو 44.4 مليار دولار في الشهر الماضي، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة أكبر وتيرة انكماش شهرية منذ عام 2009.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.7 نقطة، وسجل مؤشر العملة الأمريكية أعلى مستوى اليوم عند 99.9 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 99.3 نقطة.
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