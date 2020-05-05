شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع رغم التوقعات السلبية بشأن تعافي الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من التوقعات السلبية بشأن تعافي الطلب العالمي على المعدن الصناعي من آثار جائحة "كورونا".



وتلقى النحاس دعما اليوم من استمرار انتعاش أسعار النفط الأمر الذي يلمح إلى عودة الأنشطة الصناعية المختلفة تزامنا مع إعادة فتح العديد من الاقتصادات.



مع ذلك، ترى مؤسسة "Sucden" للوساطة المالية بأن الطلب العالمي على النحاس ربما يستغرق عدة سنوات حتى التعافي والعودة إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس "كورونا".

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وتضرر النحاس والعديد من المعادن الصناعية الأخرى بشكل كبير من توقف الأنشطة وإجراءات الإغلاق الاقتصادية التي تبنتها عدة دول صناعية.



ولم يأبه المعدن الصناعي لارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2.32 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.34 دولار وأقل سعر عند 2.31 دولار.