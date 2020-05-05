شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يطلق ثانى خط ساخن لخدمة المنشآت الصناعية بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لمطلب المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتخصيص خط ساخن بالوزارة للمنشآت الصناعية، فقد تمت الاستجابة بتخصيص خط برقم 15530 وفق بيان رسمى لاتحاد الصناعات.

وأضاف البيان، أن الخط للرد على كافة تساؤلات المنشآت الصناعية بشأن فيروس كورونا المستجد سواء فى حال ظهور حالات بالمصانع، وطرق التعامل في هذه الحالة، وللتعرف على طرق التعقيم الصحيحة فضلا عن أية استفسارات أوشكاوى للمنشآت بخصوص الإجراءات المطلوبة من المنشآت، وقد تم تفعيل الخط الجديد بالفعل، وكذلك تم إخطار جميع الغرف الصناعية للتعميم على المنشآت الأعضاء.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات اتحاد الصناعات المصرية المستمرة لرعاية المنشآت الصناعية في هذه المرحلة حتى تتمكن من العمل بشكل طبيعي، واتساقا مع مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع الأعمال والمنظومة الاقتصادية للتصدي للآثار السلبية من انتشار الفيروس العالمي كورونا – كوفيد 19.

وكان الاتحاد قد أطلق مؤخرا الخط الساخن 15413 بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإبلاغ عن مشاكل توفير مستلزمات الإنتاج ، وتلقي طلبات الدعم الفني لحجز الإجتماعات عن بعد وكذلك تلقي طلبات للدعم الفني للبرامج والخدمات الرقمية، بالاضافة إلى الإبلاغ عن ظهور حالات مصابه بالفيروس.