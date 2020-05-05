شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للنفط تزيد مكاسبها والخام الأمريكى يقفز إلى أكثر من 20 % والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن العقود الآجلة للنفط تزيد مكاسبها والخام الأمريكي يقفز إلى أكثر من 20 % إلى 24.52 دولار للبرميل.
وفى وقت سابق أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن العقود الآجلة في سوق النفط تواصل ارتفاعها، حيث صعد الخام الأمريكي بنسبة 5%، وصعد برنت دولارا للبرميل الواحد.
وكانت قد تحولت أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع اقتراب بدء تطبيق اتفاق مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج من الخام بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 3% إلى 22 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.52% إلى 17.08 دولار للبرميل.
وسجل الخام الأمريكي انخفاضًا قياسيًا الأسبوع الجاري، وتداول دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، بفعل انخفاض الطلب بسبب أزمة فيروس "كورونا".
وبموجب اتفاق "أوبك +"، فإن تخفيضات الإنتاج التي تعادل 9.7 مليون برميل من النفط يوميًا، من المقرر أن تبدأ في مايو المقبل.
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