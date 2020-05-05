شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم يوليو يبلغ 30,08 دولارا في لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها، أن سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم يوليو يبلغ 30,08 دولارا في لندن، في أعلى مستوى لم منذ منتصف أبريل الماضي.

وفى وقت سابق أفادت قناة ، أن العقود الآجلة في سوق النفط تواصل ارتفاعها، حيث صعد الخام الأمريكي بنسبة 5%، وصعد برنت دولارا للبرميل الواحد.

وكانت قد تحولت أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع اقتراب بدء تطبيق اتفاق مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج من الخام بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 3% إلى 22 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.52% إلى 17.08 دولار للبرميل.

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وسجل الخام الأمريكي انخفاضًا قياسيًا الأسبوع الجاري، وتداول دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، بفعل انخفاض الطلب بسبب أزمة فيروس "كورونا".

وبموجب اتفاق "أوبك +"، فإن تخفيضات الإنتاج التي تعادل 9.7 مليون برميل من النفط يوميًا، من المقرر أن تبدأ في مايو المقبل.