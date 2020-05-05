شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة صافي الإيرادات تصعد بأرباح "رعاية" 11% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للرعاية الطبية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 10.6% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 33.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 36.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 30.3 مليون ريال خلال العام السابق.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة صافي الإيرادات للربع الأول بنحو 195 مليون ريال بنسبة 9% عن الفترة المماثلة، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفعت الإيرادات إلى 195 مليون ريال خلال العام الماضي، مُقابل إيرادات بلغت 179.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 62.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى انخفاض تكاليف التشغيل (القوى العاملة، الأدوية، الصيانة والمواد الاستهلاكية) بسبب سياسة ترشيد التكاليف التي تقوم بها إدارة الشركة.