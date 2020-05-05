شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طفيفه بأرباح الدريس إلى 30.3 مليون ريال بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 1.3% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 30.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 29.9 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 51.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 36.7 مليون ريال خلال العام السابق.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة المبيعات لقطاع البترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة، بالرغم من انخفاض مبيعات ناقل وانخفاض الإيرادات الأخري وزيادة المصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية وخسائر غير محققة من أعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.6 مليار ريال خلال العام الماضي، مُقابل إيرادات بلغت 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 291.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 66.9 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى زيادة المبيعات في قطاع بترول وزيادة هامش الربح وزيادة مبيعات ناقل وزيادة الايرادات الاخري، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية، وانخفاض المصاريف المالية ، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض ارباح المشروع المشترك وزيادة مصاريف الزكاة وتكوين مصروف التزامات محتملة.