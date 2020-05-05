شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "دور للضيافة" 15% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة دور للضيافة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14.6% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 10.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.5 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 21 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 13.5 مليون ريال خلال العام السابق.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى تحسن الإيرادات نظراً لدخول منشآت جديدة للتشغيل، على الرغم من تأثر الربع المماثل من العام السابق بارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 5.6 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 139.9 مليون ريال خلال العام الماضي، مُقابل إيرادات بلغت 114.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 53 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 57.5 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 7.8%.