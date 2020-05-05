الاقتصاد

"برنت" يعزز مكاسبه متجاوزاً مستوى 30 دولاراً للبرميل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة باستمرار الحالة الإيجابية في الأسواق بشان اتفاق "أوبك" وحلفائها المستقلين لخفض الإنتاج ومواجهة تداعيات فيروس "".


ودخل اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو/أيار الجاري حيث يتم بموجبه خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين.


وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، بينما سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية في وقت لاحق اليوم.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 20.2% إلى 24.5 دولار للبرميل، وسجل  أعلى سعر اليوم عند 24.6 دولار بينما سجل  أقل سعر عند 21.1 دولار.


وارتفع سعر "برنت" بنسبة 12.4% إلى 30.5 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 30.7 دولار بينما سجل أقل  سعر عند 27.7 دولار.

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