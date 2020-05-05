شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مدعوماً بانتعاش أسعار النفط وبيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل انتعاش أسعار النفط فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الشهر الماضي.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 19% إلى 24.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.4 دولار بينما سجل أقل سعر عند 21.1 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 11.7% إلى 30.3 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 30.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 27.7 دولار.



وكشفت بيانات حكومية عن تسجيل الميزان التجاري الكندي عجزا بنحو 1.47 مليار دولار كندي في الشهر الماضي بينما توقع محللون تسجيل عدز قدره 2.5 مليار دولار كندي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7128، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7142 بينما سجل أقل سعر عند 0.709.