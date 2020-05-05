شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش القطاع الخدمي في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ أكثر من 10 سننوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر القطاع الخدمي في التباطؤ خلال أبريل/نيسان مسجلا أكبر وتيرة انكماش في أكثر من عشر سنوات بسبب فيروس "كورونا" وأضراره على مختلف القطاعات الأمريكية.

وذكر معهد إدارة التوريدات بأن مؤشر القطاع الخدمي الأمريكي انكمش إلى 41.8 نقطة في الشهر الماضي من 52.5 نقطة في مارس/آذار مسجلا أكبر وتيرة تراجع منذ عام 2009

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