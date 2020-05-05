بعد تقديم موعدها وتقسيمها على 4 أيام.. جدول صرف مرتبات مايو للموظفين (إنفوجراف)

كتب: ضياء السقا

نشرت وزارة المالية، على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، إنفوجرافات، توضح جدول صرف مرتبات شهر مايو، للموظفين، مقسمة على مدار 4 أيام، اعتبارًا من الإثنين 18 من الشهر الجاري.

وقررت المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الحالي، حتى يتم صرفها قبل عيد الفطر، بحيث تبدأ اعتبارًا من الإثنين 18 مايو حتى يوم 21 الخميس مايو، وتم توزيع مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات على 4 أيام متتالية، منعا للزحام على ماكينات الصرف الآلي والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت المالية على اتباع الاجراءات الاحترازية عند التعامل مع ماكينات الصراف الالى والالتزام بالموعد المخصص للجهة التابع لها.

وفيما يلي جدول الصرف:

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