’’معنديش تعليق‘‘.. وزير المالية يرد على خصم 1% من رواتب الموظفين بسبب كورونا.. والبرلمان يحسم الجدل

كتب: ضياء السقا

تداولت تقارير إعلامية، أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، يدرس مشروع قانون من شأنه خصم نسبة ١٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة، لمدة 12 شهرا، جراء التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "صدى البلد"، تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: "اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد"، وإذا تم التوافق على هذا المقترح من شأنه أن يرسل للبرلمان لدراسته خلال الجلسات المقرر لها يوم ١٧ مايو من الشهر الحاري.

ووفقًا لمشروع القانون فإنه: "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".

كما نص القانون على أنه: "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".

وزير المالية يوضح حقيقة القانون

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من جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه لا تعليق لديه على مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لو هناك ما يخص هذا المشروع فستصدر بيانات رسمية من مجلس الوزراء.

وأشار وزير المالية إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي في هذا الشأن، مؤكدا أنه لم يتم إرسال أي طلبات بهذا الشأن لمجلس النواب.

البرلمان يحسم الجدل

وفي سياق متصل، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان لم يتناول قانون بشأن خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القانون الذى أقره البرلمان بشأن زيادة أسعار الوقود من البنزين والسولار لا يمس المواطن، وأن أسعار السلع لن تزيد مليم واحد ولكن تلك الزيادة خاصة بالشركات وبعضها.

وتابع المتحدث باسم البرلمان خلال مداخله هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، إنه لولا خطة الاصلاح الاقتصادى الذى نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكانت مصر ستتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة جراء تلك الجائحة.