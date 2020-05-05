شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطاقة يدفع الداو جونز للارتفاع أعلى 24 ألف نقطة في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بقطاع الطاقة الذي انتعش بالتزامن مع صعود أسعار النفط.



وتلقت "وول سترتي" دعما أيضاً من إجراءات حكومية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وآسيوية بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية الأمر الذي ربما ينعش الطلب ويعافيه من آثار جائحة "كورونا".

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وأظهرت بيانات حكومية في الولايات المتحدة تسجيل الميزان التجاري الأمريكي عجزا قدره 44.4 مليار دولار في أبريل/نيسان بينما توقع محللون عجزا قدره 41 مليار دولار.



ومن جانبه، صرح حاكم ولاية "كاليفورنيا "جافن نيوسم" بأن متاجر الملابس وعددا من متاجر التجزئة الأخرى سوف تعيد فتح أبوابها أمام المواطنين بداية من يوم الجمعة المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرنتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 300 نقطة) إلى 24050 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 8831 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 2879 نقطة.