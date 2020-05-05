السادة بـ 60 جنيه والمكسرات بـ 85.. وزارة التموين تعلن أسعار كحك العيد

أعلنت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح كحك العيد للبيع للجمهور في منافذ الشركة، بالأضافة لطرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جميعتي على مستوى الجمهورية، بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن اللواء على أشرف عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، قوله إنه تم مضاعفة إنتاج الشركة من منتجات كحك العيد ومشتقاته "غريبة وبسكويت وبيتي فور" هذا العام لتصبح حوالي 45 طن لتغطية احتياجات معارض الشركة.

وبحسب الصحيفة، فإن أسعار الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة جاءت على النحو التالي:

كيلو بسكويت نشادر .. 50 جنيه

كيلو بسكويت لوكس .. 80 جنيه

كيلو كحك سادة .. 60 جنيه

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كيلو كحك ملبن .. 65 جنيه

كيلو كحك مكسرات .. 85 جنيه

كيلو غريبة سادة .. 75 جنيه

كيلو غريبة لوز .. 85 جنيه

كيلو بيتى فور عادي ..65 جنيه

كيلو بيتى فور لوكس .. 85 جنيه.

أما عن أسعار العلب المشكلة، فتتراوح ما بين علبة زنة كيلو بـ55 جنيه للعادي، و80 جنيه للسوبر لوكس، وعلبة الـ2 كيلو بـ125 جنيهًا للعادي، و170 للسوبر لوكس، وعلبة الـ3 كيلو بـ185 جنيه للعادي، و2 50 جنيه للسوبر لوكس.