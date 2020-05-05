انخفاض حاد لأسعار الأرز في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا
أعلنت شعبة الأرز، في اتحاد الصناعات، انخفاض أسعار الأرز بالأسواق الحرة للمستهلكين بنسبة 10% ، بسبب توافر المخزون الاستراتيجي للبلاد حتى نوفمبر 2021.
من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس الشعبة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6100-6200 جنيه للطن، بعدما كان أكثر من 6500 جنيه، والأرز عريض الحبة بسعر من 6800-7300 جنيه بعدما كان بسعر 7500-8000 جنيه.
وفي سياق متصل، أكد شحاتة، دخول 20 شركة جديدة خلال شهر مايو الجارى لتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية.
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