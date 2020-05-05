السعودية تبدأ في تخفيض رواتب العاملين بالقطاع الخاص 40 بالمئة بسبب «كورونا»

أفادت وسائل إعلامية بأن السعودية بدأت في تطبيق قرار خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة 40 بالمئة، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إنه تم تطبيق مادة جديدة من قانون العمل تقضي بخفض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل لـ 40 بالمئة بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، في مذكرة إيضاحية للمادة رقم 41 الجديدة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أنها تهدف لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة.

وأشارت إلى أن تلك المادة جاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع، وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة حدث استثنائي وهو فيروس كورونا.

وأتاحت المادة الجديدة لصاحب العمل أن يقرر خفض أجر العامل خلال مدة 6 أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن الظرف الاستثنائي، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية على ألا يزيد الخفض على 40%.

ووفقاً للوزارة، فإنه لا يجوز للعامل الاعتراض على تطبيق قرار الوزارة خفض الراتب.

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كما سمحت المادة لأصحاب الأعمال بإنهاء عقد العمل بالنسبة للعاملين بعد مدة 6 أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات بعد تحقق 3 شروط أساسية، وهي:

1- مضي مدة 6 أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية وتستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه، وفي المقابل استمر هذا الظرف أو الحالة.

2- استنفاد تطبيق كل الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها.

3- ثبوت عدم انتفاع أصحاب العمل من أي إعانة من الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفادة منها لمواجهة هذا الظرف أو الحالة.

وبحسب لمادة، فإن صاحب العمل يحق له منح إجازة سنوية أو استثنائية للعامل في الوقت الذي يحدده هو.

كما منحت المادة الجديدة العامل الحق في الحصول على الأجر كاملاً خلال فترة الإجازة السنوية، كما اشترطت موافقته أولًا قبل حصوله على إجازة استثنائية من صاحب العمل.

يشار ظإلى أن السعودية اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، منها حظر التجوال الكلي على بعض المدن، كما منحت إجازة للعاملين في الدولة وفرضت إجازة على العاملين في القطاع الخاص.