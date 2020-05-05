شكرا لقرائتكم خبر عن معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة مع ارتفاع أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم البورصات فى منطقة الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتعاف فى نشاط النقل والطلب على الوقود مع بدء دول فى تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7.5 بالمئة، بما يعادل 2.04 دولار، إلى 29.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1155 بتوقيت جرينتش.

وتقدم المؤشر السعودى الرئيسى 1.7 بالمئة بقيادة صعود 2.3 بالمئة لسهم مصرف الراجحى وارتفاع سهم شركة أرامكو النفطية العملاقة 2.6 بالمئة.

وأمس الاثنين، قالت ارامكو إن عملياتها وسلاسل توريدها لم تتعطل رغم تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن المملكة بدأت يوم الأحد عزل منطقة صناعية بمدينة الدمام، فى المنطقة الشرقية المنتجة للنفط، حيث مقر شركة أرامكو، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصعد سهم الدريس للخدمات البترولية والنقليات 5.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة طفيفة فى صافى الربح الفصلي.

وفى دبي، ارتفع المؤشر الرئيسى 0.4 بالمئة بفضل صعود سهم الإمارات دبى الوطنى 1.1 بالمئة.

وعلى صعيد منفصل، قالت كريم التابعة لأوبر تكنولوجيز أمس إنها خفضت 536 وظيفة هذا الأسبوع، بما يمثل 31 بالمئة من قوة العمل فى الشركة التى مقرها دبي.

وربح مؤشر بورصة أبوظبى 1.6 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك أبوظبى الأول أكبر بنوك الإمارات 3.1 بالمئة.

وأغلق مؤشر الأسهم القطرية على صعود 1.5 بالمئة وارتفع 19 من الأسهم العشرين عليه، بما فى ذلك شركة البتروكيماويات صناعات قطر 3.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ربح المؤشر المصرى واحدا بالمئة، إذ أغلق سهم البنك التجارى الدولى على ارتفاع 1.3 بالمئة رغم انخفاض صافى ربح الربع الأول تسعة بالمئة. لكن البنك حقق زيادة فى صافى دخل الفائدة.

Advertisements

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. صعد المؤشر 1.7 بالمئة إلى 6711 نقطة.

أبوظبي.. ربح المؤشر 1.6 بالمئة إلى 4104 نقاط.

دبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1932 نقطة.

قطر.. أضاف المؤشر 1.5 بالمئة ليبلغ 8800 نقطة.

مصر.. تقدم المؤشر واحدا بالمئة ليسجل 10188 نقطة.

البحرين .. هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1298 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3493 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.8 بالمئة إلى 5274 نقطة.