شكرا لقرائتكم خبر عن برميل النفط الكويتى يسجل18.41 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارنخفاض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنت ليبلغ 18.41دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 18.63 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة وذلك وفقا لوكالة كونا.

قفزت أسعار النفط مجددا اليوم الثلاثاء، بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية في تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.9 بالمئة أو 2.01 دولار إلى 22.40 دولار للبرميل. وتلك هي الجلسة الخامسة على التوالي التي يشهد فيها الخام الأمريكي ارتفاعا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.9 بالمئة أو 1.87 دولار مسجلة 29.07 دولار للبرميل لتصعد للجلسة السادسة على التوالي.

وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أمريكية وعدة دول منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل في مواقع البناء وفتح أبواب المتنزهات والمكتبات.