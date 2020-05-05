شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان 78ر1 دولار ليسجل 30.05 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 30.05 دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا 1.78 دولار مقارنة بسعر يوم الاثنين الذى بلغ 28.27دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34.85 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولارًا سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الجارى وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية .

قفزت أسعار النفط مجددا اليوم الثلاثاء، بفضل آمال تعافى الطلب على الوقود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية فى تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 9.9 بالمئة أو 2.01 دولار إلى 22.40 دولار للبرميل. وتلك هى الجلسة الخامسة على التوالى التى يشهد فيها الخام الأمريكى ارتفاعا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.9 بالمئة أو 1.87 دولار مسجلة 29.07 دولار للبرميل لتصعد للجلسة السادسة على التوالي.

وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أمريكية وعدة دول منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل فى مواقع البناء وفتح أبواب المتنزهات والمكتبات.