شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 1.74% رابحا 114.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6710.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.66% رابحا 380.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7106.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 228.5 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفع 173 سهم، فيما تراجع 15 سهما.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 5.23%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.75%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.94%، ثم قطاعى الاتصالات والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.72%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.40%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.67%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "سليمان الحبيب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.44%، ثم سهم "الدرع العربى" بنسبة 6.70%، فيما جاء سهم "حلوانى إخوان" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.84%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 1.82%، ثم سهم "بدجت السعودية" بنسبة 1.73%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، بأنها ملتزمة بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المعنية بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى إمكانية تأثُر إيرادات قطاعات الشركة والشركات التابعة لها نظرا ًلتخفيض عدد العاملين بالشركة حسب توجيهات الجهات المعنية.

وأضافت أنه في ظل عدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي المترتب على القرارات الصادرة من قبل الجهات المعنية، وتعمل الشركة حالياً على تقييم مدى الأثر الجوهري على القوائم المالية غير المعلوم حالياً في العمليات التصنيعية والتشغيلية وذلك لتسارع وتيرة الاجراءات والتدابير المتخذة وغياب التفاصيل الخاصة بمدة الحظر، وسوف تقوم الشركة بمتابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن.

وأعلنت الشركة، عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة جميع توجيهات حكومتنا الرشيدة حول موضوع فيروس كورونا المستجد (COVID-19)ومتابعة تطبيق جميع الإرشادات والتوجيهات من الجهات المختصة ومتابعة المستجدات بهذا الشأن والعمل على إيجاد حلول للتخفيف من هذا الأثر قدر الإمكان،ومن جهة أخرى تلتزم الشركة بكافة اللوائح الإرشادية الحكومية المحدثة والمتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.