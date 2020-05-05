شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، استنادا على آمال تحسن الطلب العالمي على النفط ، مع بدء بعض الدول فى أسيا وأوروبا بجانب الولايات المتحدة تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى شروع تحالف أوبك بلس فى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 5.4% إلى مستوي 24.97$ الأعلى منذ 9 نيسان/أبريل الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 23.69$، وسجل أدنى مستوي عند 23.40$ ،و صعد خام برنت بنسبة 4.25% إلى مستوي 29.28$ للبرميل الأعلى منذ 15 نيسان/أبريل الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 28.09$ ، وسجل أدنى مستوي عند 27.79$.

حقق الخام الأمريكي بالأمس ارتفاعا بنسبة 19% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، بعدما طغي تأثير آمال تحسن الطلب العالمي على الوقود ، على التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

بدأت العديد من الدول فى أسيا وأوروبا منها الهند وتايلاند وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى الولايات المتحدة فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ،بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل فى مواقع البناء وفتح أبواب الحدائق والمكتبات.

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ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتحسن نسبيا مستويات الطلب العالمي على النفط.

وكان الطلب قد انهار مؤخرا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

بدأ تحالف "أوبك بلس" رسميا يوم الجمعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز/يوليو حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني/يناير 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.

ومن المقرر أن تنفذ دول أخرى خارج هذا التحالف وعلى رأسهم الولايات المتحدة تخفيضات أخرى بنحو 10 مليون برميل يوميا ، ليصبح إجمالي اتفاق خفض الإنتاج العالمي حوالي 20 مليون برميل يوميا ، لكن حتى الآن لم تظهر تفاصيل حول الدول المشاركة ومقدار حصص التخفيضات المحددة لهم.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع السادس على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.