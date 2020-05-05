شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الصعود قبيل بيانات قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الخدمات خلال نيسان/أبريل ، والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.5 % إلى مستوى 99.97 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.51 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.30 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 19 آذار/مارس الماضي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 98.57 نقطة.

وبخلاف عمليات الارتداد بقوة من المستويات المنخفضة فى عدة أسابيع ، تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول التسبب فى جائحة فيروس كورونا.

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لا يزال تركيز المستثمرين منصبا حاليا على شراء الدولار الأمريكي ، فى ظل توالي البيانات التي تؤشر على أن الاقتصاد العالمي بصدد تسجيل ركود خلال النصف الأول من هذا العام ، بوتيرة قد تكون الأسوأ من فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

كان صندوق النقد الدولي قد أطلق وصف "الإغلاق الكبير" على ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،متوقعا أن ينكمش بمعدل 3% خلال عام 2020 ، بعدما كان يتوقع فى كانون الثاني/يناير الماضي أن ينمو بمعدل 3.3% ،فى انهيار مذهل للأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية بسبب تفشي الفيروس التاجي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الخدمات خلال نيسان/ابريل ، والتي توضح مدي تدهور الأنشطة الخدمية فى أكبر اقتصاد فى العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 37.5 نقطة خلال نيسان/أبريل من مستوى 52.5 نقطة فى آذار/مارس .