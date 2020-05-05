شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تخفيف القيود ضد فيروس كورونا ونتائج أعمال إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار جلستين ، لتقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، بعد إعلان المزيد من الدول فى أوروبا تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى نتائج أعمال أفضل من تقديرات الخبراء لكبرى الشركات.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 349.22 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت الأسهم بسبب التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين حول التسبب فى جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بالقرب من أعلى مستوياته فى سبعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 4% ، بفضل صعود أسعار النفط بالأسواق العالمية ،ونتائج أفضل من التقديرات من شركة توتال.

أعلنت المزيد من دول الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا.

قفز سهم شركة توتال بحوالي 6% ، بعد الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول ، حقق عملاق صناعة النفط الفرنسي صافي أرباح 1.8 مليار دولار بانخفاض 35% عن نفس الربع من العام الماضي ،لكن الأرباح تعتبر أفضل من تقديرات الخبراء.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بدعم مكاسب لقطاعي التكنولوجيا والطاقة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.1% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.3% ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.3%.