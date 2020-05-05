شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل تجدد التركيز على شراء الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة، بفعل تجدد تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بجانب تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، مع تحرك بعض الدول لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.6% إلى 1,689.85$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,699.43$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,708.14$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل تنامي التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول التسبب فى جائحة فيروس كورونا المستجد.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا صعودا قويا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع توالي البيانات التي تؤشر على أن الاقتصاد العالمي بصدد تسجيل ركود خلال النصف الأول من هذا العام ، بوتيرة قد تكون الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

ويضغط على أسعار الذهب أيضا ، تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، مع تحرك بعض الدول فى أسيا وأوروبا بجانب الولايات المتحدة فعليا لتخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ،وإعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 3.81 طن متري،ف ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1071.71 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.