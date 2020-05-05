شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بالختام مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.063 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 247.8 مليون ورقة مالية بقيمة 688.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.8%، والعرب على 4.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.08%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 14.7 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11806 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3902 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 717 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.