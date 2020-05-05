شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة بسوق الجملة.. انخفاض التفاح المصرى والخوخ العريشى يبدأ بـ5جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 5-5- 2020 ، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية ما أدى إلى استقرار الأسعار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن اليوسفيز يتراوح بين 4-9 جنيهات، والبرتقال الصيفي 3-7 جنيهات مشيرا إلى انه يشهد إقبالا خلال شهر مضان المبارك لاستخدامه في العصائر والحلويات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-12جنيها للكيلو والخوخ العريشي يتراوح سعره ببين 5-8 جنيهات.

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وأشار النجيب ل"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها ، انخفض التفاح المصري ليتراوح بين 5-10 مقابل 7-10 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7 ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

جدير بالذكر، أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.