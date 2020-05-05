شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: بدء تشغيل مصانع الدلتا للأسمدة بعد توقف شهر بسبب حريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامه مهدى ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إنه تم إصلاح غلاية شركة الدلتا للأسمدة المتوقفة عن العمل منذ 10 سنوات ، بالتنسيق مع معهد بحوث الفلزات ، لافتا إنه تم إجراء العديد من الاختبارات لها فى مصنع سماد طلخا 1.

أضاف أسامه مهدى لـ" الخليج 365 " ، انه تم إجراء إصلاحات كبيرة وسريعة حيث تم بعد تشغيل الغلاية أمس الاثنين ، لتوفير البخار ،تشغيل وحدة الحامض ،بحيث يتم إعادة تشغيل المصانع وإنتاج سماد النترات ،بعد توقفه لمدة شهر كامل نتيجة الحريق الذى نشب فى الفرن الرئيسى.

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وأشار إنه جارى مواصلة العمل لتطوير وحدة الحامض وإصلاح أبراج الامتصاص ،بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة ، بحيث يتم تشغيله بكفاءة عالية اعتبارًا من يوليو المقبل ، وبالتالى توفير ما يقارب 150 مليون دولار ،قيمة إنشاء وحدة حامض نيتريك جديدة .

وحول تطوير بقية الشركة ،أشار أن هناك لجنة مشكلة تفحص العروض المقدمة لعمل دراسات التطوير فى الأمونيا ، بحيث يتم التجديد بشكل كامل لقطاعات الشركة .

يشار أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، تعرضت يوم 4 إبريل الماضى ، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما سيترتب عليه توقف توريد الاسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة واصلاح العطل .