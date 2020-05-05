شكرا لقرائتكم خبر عن "جمارك الإسكندرية" أفرجت عن سيارات بـ 3.1 مليار جنيه في أبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أبريل الماضي، وهو الشهر السادس عشر لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو ٣ مليارات و١٤٤مليون جنيه، تم تحصيل ٧٤٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن6 آلاف و297 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و750 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، وتم تحصيل نحو 455 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

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قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من ٨٤٢ مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1033 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 672 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، وتم تحصيل 174 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٥٣ مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 578 رسالة قطع غيار سيارات خلال أبريل الماضي بقيمة بلغت 721 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 85 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 15 مليون جنيه.