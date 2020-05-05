شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع فى أسعار الأرز للمستهلكين 10% و20 شركة جديدة لتوريده للتموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات، انخفاض أسعار الأرز بالأسواق الحرة للمستهلكين بنسبة 10% ، حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6100-6200 جنيه، بعدما كان أكثر من 6500 جنيه والأرز عريض الحبة بسعر من 6800-7300 جنيه بعدما كان بسعر 7500-8000 جنيه للطن .

وكشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، دخول 20 شركة جديدة خلال شهر مايو الجارى لتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح فى تصريحات له اليوم، أنه سبق ودخل 15 شركة جديدة شهر أبريل الماضى ليصل عدد الشركات الجديدة التى دخلت لتوريد الأرز على مدار شهرى أبريل ومايو35 شركة، حيث سيقوموا بتوريد نحو 21 ألف طن بجانب أيضا الكميات التى توردها شعبة الأرز على مدار أربعة اشهر اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضى وحتى منتصف يوليو المقبل.

أضاف شحات، "وتصل هذه الكميات الى 95 الف طن أرز أبيض معبأ خلال هذه الفترة، كما يتم توفير أى كميات تحتاجها الوزارة خلال الفترة الحالية، حيث يوجد مخزونمن الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021 ، كما سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020 ومن المتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.