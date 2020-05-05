شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا فى مصر بالعام المالى 2018- 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات الإحصائية التي ترصد صافي الاستثمارات العربية المباشرة طبقا للدول بين العامين الماليين 2017/2018، و2018/2019، أن صافى الاستثمارات حقق تراجعا بلغ 303 مليون دولار، حيث كانت استثمارات الدول العربية نحو مليار و925 مليون دولار في العام المالي 17/18، وأصبحت مليار و622 مليون دولار بالعام المالي 18/19.

ورصدت البيانات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي "مصر في أرقام" الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه رغم التراجع في الاستثمار المباشر، إلا أن هناك دول ارتفعت استثماراتها بمصر، وعلى رأسها استثمارات المملكة العربية السعودية، والتي ارتفعت في العام المالي 18/19 لتسجل نحو 369.4 مليون دولار، مقابل 296.7 مليون دولار في العام المالي 17/18، بمعدل تغيير بلغ 24.5%.

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وضمت القائمة أيضا كلا من دولة الكويت، وبلغت 185 مليون دولار العام المالي 18/19، مقابل 111.5 مليون دولار، بالعام المالي 17/18، بزيادة 73.5 مليون دولار، بالإضافة إلى ليبيا والتي سجلت استثماراتها في العام المالي 18/19 نحو 8.1 مليون دولار، مقابل 2.2 مليون دولار العام المالي 17/18، بزيادة 5.9 مليون دولار، بالإضافة إلى سلطنة عمان، والتي بلغت استثماراتها نحو 14 مليون دولار العام المالي 18/19، مقابل 4.5 مليون دولار بالعام المالي 17/18، بزيادة بلغت 9.5 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة تعد في صدارة الدول العربية من حيث القيمة، إلا أنها تراجعت من مليار و75 مليون دولار العام المالي 17/18، إلى 675.5 مليون دولار في العام المالي 18/19.