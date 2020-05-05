شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين بتروتريد وأحد البنوك للتحصيل الإلكترونى لفواتيىر الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري.

يأتي ذلك في اطار برنامج الوزارة لدعم التحول الرقمي في مختلف انشطة قطاع البترول والغاز والذي يعد احد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليا ، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الاداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الاهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و توفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وفي هذا الإطار وقعت شركة الخدمات التجارية البترولية ( بتروتريد) إحدي شركات قطاع البترول وبنك مصر اتفاقا للتعاون في تطوير خدمات التحصيل الالكتروني لقيمة الخدمات التي تقدمها الشركة.

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وبمقتضي الاتفاق الذي وقعه الدكتور وسيم وهدان رئيس الشركة مع المحاسب محمد الاتربى رئيس بنك مصر ، ستقوم بتروتريد بالاستفادة مما حققه البنك من تطور تكنولوجي في تطوير خدمة التحصيل الالكتروني وخاصة للمعاملات التي تتم بالبطاقات الالكترونية بمختلف إصداراتها سواء فيزا او ماستر او بطاقة ميزة و المحفظة البنكية وما يستجد عبر شبكة الأنترنت ومن خلال موقع الشركة او من خلال التطبيقات الالكترونية او تطبيقات الهواتف الذكية او تطبيقات الحواسب اللوحية وذلك لتحصيل قيمة الخدمات التي تقدمها الشركة وبالإضافة لقيمة الخدمات التي تقدمها المنشأت الأخرى مثل الجامعات والشركات والهيئات والاندية وخلافه وخصما من بطاقة الدفع الالكتروني.

جدير بالذكر، ان شركة بتروتريد قد نجحت في إنجاز خطوات كبيرة خلال العام الاخير في تطبيق منظومة متطورة في مجال التحصيل الالكتروني لقيمة فواتير الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعى وكذلك قراءات عداد استهلاك الغاز.

ويعد الاتفاق المبرم اضافة مهمة لما تم انجازه مستفيدة في ذلك مما حققه بنك مصر الذي قطع شوطا كبيرا في تطوير بنيته التكنولوجية وتحديث التطبيقات المستخدمة في انظمة العمل واداء الخدمات.