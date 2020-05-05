شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الطماطم والبطاطس تبدأ بـ1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 5 -5 - 2020، انخفاضا لبعض الأصناف حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت تتراوح بين 1.6-2.25 جنيه مقابل 1.8-2.5 ، بينما أسعار البطاطس . 1.5 - 2.5 جنيه، واسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-5 وسعر كيلو البصل يتراوح بين 3-7جنيهات ، فيما سجل الباذنجان البلدى 2-3 جنيهات ، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 2-3 جنيهات، فيما انخفضت الكوسة لتتراوح بيت 3-5 جنيها ، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و سعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيهات، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيهات، و البسلة لتتراوح بين 4-6.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

واكد النجيب ان السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.