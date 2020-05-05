شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.35% رابحاً 65.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4895.40 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.76% رابحاً 91.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5273.81 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% رابحاً 12.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4151.06 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.46%، رابحاً 18.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4058.46 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 118.7 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون دينار كويتى عبر 6522 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.68%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاعة العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 4.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77%.

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وجاء سهم "شركة مشاعر القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.94%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.59%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 8.27%، فيما تصدر سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.07% ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.73%، ثم شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 6.73%.

وفى سياق متصل، أعلنت بورصة الكويت، عن إلغاء إدراج أسهم شركة الأمان للاستثمار من بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد اكتمال اندماجها مع شركة بيت الأوراق المالية وانتهاء شخصيتها الاعتبارية.

فيما كشفت شركة الكوت للمشاريع الوطنية، عن استقالة عبد القادر محمد الفريج نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى الشركة، لأسباب شخصية، على أن يكون آخر يوم عمل هو الخميس 30 يوليو.