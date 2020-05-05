شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 10166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1546 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11771 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3890 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 1172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 715 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 775 سهم، 11.5 ألف سهم، 1988 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 5 آلاف سهم، 775.7 ألف سهم، 845.2 ألف سهم.

واشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العربية لحليج الأقطان، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولى، مؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 6 آلاف سهم، 196.5 ألف سهم، 9 آلاف سهم، 170 سهم، 20 ألف سهم، فيما باعت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 744.8 ألف سهم.

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وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، دايس للملابس الجاهزة، العبوات الطبية، مجموعة عامر القابضة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الأهلى للتنمية والاستثمار، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للدواجن، العز للسيراميك والبورسلين، جلاكسو سميثكلاين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، البنك المصرى لتنمية الصادرات، العربية للمحابس، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة.