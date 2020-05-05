بورصة البحرين تتحول للمنطقة الحمراء بضغوط هبوط أسهم البنوك والصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% خاسراً 2.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1298.37 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات. وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بختام التعاملات 1.3 مليون سهم بقيمة 215.2 ألف درهم. وتراجعت 3 قطاعات ببورصة البحرين، على رأسها قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.99% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.92%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.30%. كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.20% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى أف أتش المالية بنسبة 1.33%. وصعد سهما مصرف السلام البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 3.33%، 0.26%، على التوالى. Advertisements وفى سياق متصل أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن منح وكالة موديز للتصنيف الائتمانى معدل B3 للمصرف الخليجى التجارى مع تغيير إلى نظرة مستقرة. فيما أعلنت شركة عقارات السيف، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 4 مايو، وتمت فيه مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأحدث التطورات حول تأثير كوفيد-19 على أعمال الشركة. يذكر أن بورصة البحرين، قد تعطلت رسمياً يوم الأحد، بمناسبة يوم العمــال لعام 2020.

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