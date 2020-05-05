شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك الإمارات دبى الوطنى يصعد ببورصة دبى بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% رابحاً 6.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1931.66 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 183 مليون سهم محققة ما قيمته 188.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3771 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 21 سهما، فيما انخفض 11 سهما، ولم يستقر سوى سهمين.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، فقطاع العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.33%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.21%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 36.5 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 1.09%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 7 مايو لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية،

وفى السياق ذاته كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة مساء يوم الأربعاء الموافق 6 مايو لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.

كما أكدت الشركة الوطنية للتأمينات العامة، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم 10 مايو الجارى، للإطلاع والموافقة على البيانات المالية للربع الأول للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2020.

فيما ردت شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، على سبب ارتفاع سهم الشركة، مؤكدة أنه تم الإفصاح عن كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة يوم 29 إبريل الماضى بنفس اليوم، كما أنه ليس هناك أى معلومات جوهرية أو أخبار جديدة سواء على المستوى التشغيلى أو الفني المتعلقة بعمليات الشركة سوى الأمور الاعتيادية وأيضا لا توجد لدينا أى معلومات بخلاف ما تم سرده بالجمعية العمومية وقراراتها وتم الإفصاح عنها بالسوق.