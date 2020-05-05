شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع صوب مستويات قياسية متدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الليرة التركية خسائرها اليوم الثلاثاء، لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية بلغتها في أزمة العملة التي وقعت عام 2018، إذ تضررت بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الأثر المالي والاقتصادى لجائحة فيروس كورونا.
وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز إن البنك المركزى التركى رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40 بالمئة من 30 بالمئة فى السابق.
وتراجعت الليرة 0.5 بالمئة إلى 7.0800 للدولار. وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 فى أغسطس 2018. ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16 بالمئة في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض كوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليرة التركية تتراجع صوب مستويات قياسية متدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.