الليرة التركية تتراجع صوب مستويات قياسية متدنية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الليرة التركية خسائرها اليوم الثلاثاء، لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية بلغتها في أزمة العملة التي وقعت عام 2018، إذ تضررت بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الأثر المالي والاقتصادى لجائحة فيروس كورونا.

وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز إن البنك المركزى التركى رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40 بالمئة من 30 بالمئة فى السابق.

وتراجعت الليرة 0.5 بالمئة إلى 7.0800 للدولار. وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 فى أغسطس 2018. ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16 بالمئة في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض كوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة.