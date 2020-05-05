شكرا لقرائتكم خبر عن مستلزمات إنتاج المكرونة ترتفع 25 % ومخزون يكفى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجدى المشد نائب رئيس غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، أنه رغم أن اسعار الدقيق ومستلزمات عناصر انتاج سلعة المكرونة شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا بنسبه تصل إلى 25%، إلا أن أصحاب الشركات من أعضاء الغرفة يقومون بتوريد سلعة المكرونة الى وزارة التموين بانتظام وبدون أى زيادة فى الاسعار.

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وأشار في بيان للغرفة اليوم، إلي تحمل الشركات فارق تكلفة الانتاج رغم تعرضهم الى خسائر مالية وذلك للوقوف بجانب الدولة فى ظل الظروف الصعبة الحالية التى تمر بها البلاد ولتخفيف العبء على المواطنين.

وخلال أبريل الماضي أعلنت غرفة الحبوب، أنه تم زيادة الكميات الموردة من سلعة المكرونة لوزارة التموين بزيادة 10 آلاف طن ليصل اجمالى الكميات خلال شهر ابريل الى ما يقرب من 25 الف طن وأنه رغم ارتفاع اسعار الدقيق إلا أنه يتم التوريد بدون اى زيادة فى الأسعار ،كما تقوم الشركات من أعضاء شعبة المكرونة بطرح السلعة أيضا بكميات كبيرة في الأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية بدون اى زيادة ايضا في الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمر خاصة وأن المخزون يكفى احتياجات المواطنين لأكثر من 4.5 أشهر .