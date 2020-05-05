شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب توفر الكميات المطلوبة من سلعتى المكرونة والأرز لصالح "التموين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة انتظام توريد سلع الأرز والمكرونة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر مايو الجارى بدون اى زيادة فى الأسعار.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة أن أعضاء الغرفة لديهم الحرص الكامل على توريد أى كميات من سلعتى الأرز والمكرونة إلى الوزارة بجانب أيضا انتظام عمل المطاحن وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين أول بأول فى إطار توجيهات القيادة السياسية، والحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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وأضاف، أن جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا ناجحة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن طلب قرض أو مساندة جديدة من صندوق النقد الدولى لن يؤثر على أسعار السلع فى ظل انتظام عمل المطاحن وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين فى إطار توجيهات الحكومة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأضاف رئيس غرفة الحبوب لليوم السابع، أن الغرفة تقوم بتوريد كميات من السلع الاساسية للوزارة مثل الأرز والمكرونة وبأسعار أقل مثيلاتها فى الأسواق الاخرى فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، وهذا لن يتغير تحت أى ظرف من الظروف لأن طلب مساندة جديدة لن يكون به شروط كبيرة مثل التى شهدناها فى التمويل الأول الذى بدأ فى 2016 .