شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يظهر إشارات متضاربة – تحليل – 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم إنتل (INTC) أن يحول خسائره المبكرة في آخر جلساته إلى مكاسب عند الإغلاق، بنسبة بلغت 0.90% بما يعادل 0.52 نقطة ليستقر عند سعر 57.99 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 55.70، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 61.93.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد